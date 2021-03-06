كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

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يبحث الأهلي عن العودة من جديد لسكة الانتصارات على المستوى الإفريقي بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، المارد الأحمر يخوض لقاء اليوم بكبرياء البطل وحامل اللقب من أجل العودة من جديد للقمة التي فقدها من الهزيمة الماضية.

الأهلي تعرض لأزمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بسبب محمود عبد المنعم كهربا الذي دخل في صدام شرس مع الجهاز الفني بقيادة موسيماني مما ترتيب عليه استبعاده من التدريبات الجماعية والمباريات لحين إشعار أخر مع تغريمه ماليا، وسيبحث الأهلي في لقاء اليوم عن تجاوز أزماته وعقباته من أجل العودة من جديد لقمة المجموعة، علما بإن المارد الأحمريمتلك في جعبته ثلاث نقاط بعد الانتصار في الجولة الأولى أمام المريخ السوداني.









تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب

حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - محمود وحيد





خط الوسط: محمد مجدى قفشة - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات- طاهر محمد طاهر





الهجوم: والتر بواليا





موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة لها

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في الجانب الأخر يخوض فيتا كلوب لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعد الفوز على المريخ في الأسبوع الماضي برباعية، الفريق الكونغولي سيحوض لقاء اليوم بهدف الخروج من ستاد القاهرة بتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول ترتيب البطولة، ولا سيما وأنه سيخوض مباراة على ملعبه ووسط جماهيره الأسبوع المقبل، مما يمنحه الأفضلية أمام حامل لقب البطولة والمرشح الأول لحصد اللقب.