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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت ٦ مارس.


وتلعب اليوم مباراة وحيد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بين فريق أسوان ونظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.


ويحتل يوسف إبراهيم أوباما نجم فريق الزمالك حتى الآن صدارة ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧ أهداف.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- يوسف أوباما 7 أهداف
2- أحمد سمير 7 أهداف
3- عمر كمال عبد الواحد 7 أهداف
4- أحمد ياسر ريان 6 أهداف
5- حسام حسن 6 أهداف
6- شيمليس بيكيلي 6 أهداف
7-رزاق سيسيه 5 أهداف
8ـ رمضان صبحي 5 أهداف
9- شريف دابو 5 أهداف
10- جون أوكويي إيبوكا 5 أهداف

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