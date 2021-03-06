نائب بـ "الشيوخ" : زيارة الرئيس للسودان ذو أهمية استراتيجية فائقة وتؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت حساس للغاية وتعزز التعاون الوثيق بين مصر والسودان في مجالات مختلفة.



وأضاف "محسن" في تصريحات له، اليوم السبت، أنها الزيارة الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، كما أنها تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تؤكد على حرص الدولتين على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا، مشيرا الى أن مصر ساعدت السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وشدد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الزيارة مهمة للغاية، في تعزيز الرؤى المصرية السودانية المشتركة، تجاه أزمة سد النهضة وتأكيد مصر مرارًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل تجاه السد، وبما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان، وتأكيد رفض الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا للاستئثار بمياه النيل الأزرق.

