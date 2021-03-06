مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر اليوم السبت 6 - 3 - 2021 في دوري أبطال إفريقيا

تقام اليوم مواجهة نارية بين الترجي التونسي والزمالك علي ملعب رادس بتونس اليوم السبت، و يبحث الفريقين عن الفوز لا غيره في سباق الصعود، وتقام المباراة اليوم السبت 6 مارس 2021 في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.









سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD4 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر موقع الفجر الرياضي.





ويقدم موقع الفجر الرياضي لكم خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي قبل انطلاقها بقليل والتي ستقام مساء اليوم السبت 6-3-2021 عند الساعة 5:00 بتوقيت تونس 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية.







