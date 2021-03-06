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مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر اليوم السبت 6 - 3 - 2021 في دوري أبطال إفريقيا
السبت 06/مارس/2021 - 05:51 م
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تقام اليوم مواجهة نارية بين الترجي التونسي والزمالك علي ملعب رادس بتونس اليوم السبت، و يبحث الفريقين عن الفوز لا غيره في سباق الصعود، وتقام المباراة اليوم السبت 6 مارس 2021 في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD4 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر موقع الفجر الرياضي.
ويقدم موقع الفجر الرياضي لكم خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي قبل انطلاقها بقليل والتي ستقام مساء اليوم السبت 6-3-2021 عند الساعة 5:00 بتوقيت تونس 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية.
ويدخل الزمالك اللقاء أمام الترجي و الذي يقام خارج أرضه بهدف حصد الثلاث نقاط ليتمكن من تحقيق ما فشل فيه خلال الجولتين السابقتين من دور المجموعات، فهو لم يسجل أي هدف خلال اللقاءين، لتنتهي مواجهته الأولى التي كانت تقام على ستاد القاهرة أمام فريق مولودية الجزائر بالتعادل السلبي، ليخرج بعدها ليلاقي تونجيت السنغالي بالأراضي السنغالية ليخرج متعادلا أيضا بلا أهداف.
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