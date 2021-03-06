تطورات جديدة بشأن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

قدم نادي ريال مدريد عرض أخير لمدافعه وقائده سرجيو راموس، وسينتظر بحد أقصى نهاية الشهر الجاري لكي يتلقى الرد لمعرفة مصير اللاعب.









كانت مسألة تجديد عقد راموس تبدو معقدة وشبه مستحيلة في البداية، لكن العلاقة الطيبة والودية بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وقائد الفريق، ساهمت في اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق، بعد تناثر أقاويل في يناير (كانون الثاني) الماضي عن رحيل اللاعب.









وقدم مسؤولو "الميرينغي" عرضاً بالتجديد لمدة عام، مع إمكانية التجديد لعام إضافي على راموس، لكن يتعين على الريال في جميع الأحوال معرفة قرار اللاعب النهائي، من أجل البدء في البحث عن بدائل خلافاً لديفيد ألابا، بحسب ما أفادت به صحيفة ماركا.









ويسعى المدافع المخضرم هو الآخر لإزالة كافة الشكوك التي تحيط بمستقبله وبسرعة، لذا فقد يكون الأسبوع المقبل حاسماً، حيث يدرك أن الريال لا يستطيع الانتظار طويلاً، ما يعني أن الإجابة النهائية لن تتأخر كثيراً، بالمثل تلقى لوكاس فاسكيز عقداً للتجديد إلا أنه رفض التوقيع، وبدأ وكيله في البحث عن عروض من أندية أخرى.