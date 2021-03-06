بث مباشر الأهلي وفيتا كلوب الكونجولي بي إن سبورت bein sports

مشاهدة مباراة اليوم السبت الموافق 6مارس 2021 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه الأهلي نظيرة فيتا كلوب في ذهاب بطولةدوري الأبطال alahly علي ملعب القاهرة الدولي اليوم السبت 6مارس، وسوف تنقل المباراة في تمام الساعة الاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي أن سبورت، وتلعب في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر.









مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا





يستضيف ملعب القاهرة الدولي، قمة الأهلي وفيتا كلوب في ذهاب بطولة دوري أبطال افريقيا، ولأن تعد تلك المباراة هي الأقوي لأهلي منذ فترة، ويطمح الاهلي في الفوز للوصول إلي نهائي البطولة وحصدها،ويطمح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تحقيق جميع البطولات المحلية والقارية هذا الموسم لإسعاد الجماهير التراس بعد الأخفاق في الجولة الثانية من بطولة افريقيا.





ولكن يطمح المدرب الجنوب إفريقي في الفوز لمواصلة الزحف نحو صدارة دوري الأبطال والتتويج بها.









كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري ابطال افريقيا





موعد المباراة: السبت 6مارس 2021.

ملعب المباراة : استاد القاهرة الدولي.

المناسبة : ذهاب بطولة دوري ابطال افريقيا.

الفريقين : الأهلي ضد فيتا.

مباراة اليوم : الأهلي وفيتا.

توقيت المباراة: 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر يلا شوت :4 BIEN SPORTS HD .





تفاصيل وموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا اليوم في دوري أبطال افريقيا.













ولكن سيتم بث مباراة اليوم بين الشياطين الحمر بطل الكونغو عبر يلا شوت بي ان سبورت اتش دي 4 ومباراة ذهاب دوري الأبطال مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساء، وسيتم نقل المباراة مباشر عبر أون مباشرة علي الهواء علي الأنترنت عبر قناة بي ان سبورت اتش دي.









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