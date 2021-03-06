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وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان

السبت 06/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان  بمناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات "  "حى الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة، وبشاير الخير"، في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات "  حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة، بالإضافة إلى بشاير الخير حاليا وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على إكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وأستفاد من الزيارات المنزلية 13أسرة حتى الآن بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة،في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

‬وأضافت "القباج " أن الزيارات المنزلية أستهدفت رفع وعي قاطني هذه المناطق  بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــــة الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمناطق  "حي الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"، وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بهذه المناطق  لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية " التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية"‬.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بمدارس المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات حيث يعتمد البرنامج علي تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية  للأطفال التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بهذه المناطق  للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك توزيع المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل أشار "عثمان " إلى انه تم تجهيز عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بمناطق " الأسمرات والمحروسة وأيضا في بشاير الخير مؤخرا" وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض واستقبلت العيادات  600 مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج "وتم إحالة الحالات المرضية لمستشفيات الصندوق والمراكز العلاجية التابعة له؛ وتلقوا الخدمة مجانًا، لافتا إلى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا علي الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% علي الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بهذه المناطق.
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان
وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن الأنشطة والبرامج التوعوية للوقاية من الإدمان

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