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كورة او لاين | مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر رابط بث مباشر الزمالك ضد الترجي الآن goal

السبت 06/مارس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك المصري والترجي التونسي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.


وينقل بث مباشر الزمالك والترجي على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وتقام مواجهة الزمالك والترجي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد تعثره في أول مباراتين بالمجموعة الرابعة والتي تضم الترجي وتونجيت السنغالي ومولودية الجزائر.

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