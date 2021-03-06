"الجيزاوي" يتفقد سير الامتحانات بكلية الفنون التطبيقية ببنها

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال امتحانات الفترة المسائية بكلية الفنون التطبيقية، رافقه خلالها الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية، وأيمن بيومي القائم بأعمال أمين الجامعة.



وتفقد " الجيزاوي" لجان الامتحانات في أول أيام أسبوعها الثاني للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.



وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده خلال جولته من التزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.