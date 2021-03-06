ميدو يتدخل لحل أزمة عبدالله بكري مع بيراميدز





دخل أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في أزمة عبدالله بكري مدافع الفريق بعد إيقافه وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه بسبب هجومه على إدارة النادي عبر تويتر.





وسيعقد ميدو خلال الساعات القادمة جلسة مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي من أجل بحث حل لأزمة عبدالله بكري كي يستفيد منه النادي أقصى أستفادة.





هذا ويلتقي فريق نادي بيراميدز اليوم السبت مع فريق نادي أسوان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري على ملعب إستاد بتروسبورت.