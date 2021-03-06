خلطات مُجربة لتبييض وتوحيد لون البشرة

نقدم لك في السطور التالية أقوى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة وتوحيد لونها، بنتائج سريعة وفعالة جداً.





خلطة العسل والحليب

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

- ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

- اخلطي كلاً من العسل والحليب وزيت اللوز وعصير الليمون.

- وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اشطفي بشرتك بالمياه الفاترة.





خلطة الزبادي والخميرة

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

- امزجي الخميرة واللبن معاً بشكل جيد. من ثم، طبقي المزيج على بشرتك، لا سيما الأماكن الداكنة فيها.

- اتركي المزيج لمدة ربع ساعة، بعدها شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.





خلطة الليمون الحامض والنشا

- نصف كوب من الليمون الحامض.

- 4 ملاعق كبيرة من النشا.

- اخلطي كلاً من النشا والليمون الحامض بشكل جيد، الى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.