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خلطات مُجربة لتبييض وتوحيد لون البشرة
السبت 06/مارس/2021 - 03:47 م
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نقدم لك في السطور التالية أقوى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة وتوحيد لونها، بنتائج سريعة وفعالة جداً.
خلطة العسل والحليب
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.
- اخلطي كلاً من العسل والحليب وزيت اللوز وعصير الليمون.
- وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اشطفي بشرتك بالمياه الفاترة.
خلطة الزبادي والخميرة
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- امزجي الخميرة واللبن معاً بشكل جيد. من ثم، طبقي المزيج على بشرتك، لا سيما الأماكن الداكنة فيها.
- اتركي المزيج لمدة ربع ساعة، بعدها شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.
خلطة الليمون الحامض والنشا
- نصف كوب من الليمون الحامض.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- اخلطي كلاً من النشا والليمون الحامض بشكل جيد، الى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
- من ثم، طبقي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.
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