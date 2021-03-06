بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا













يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالي جيمي باتشيكو، مواجهة قوية غد السبت، أمام فريق الترجي التونسي، على استاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام نظيره الترجي من أجل تصدر المجموعة الرابعة، وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل للدور المقبل.

ويدخل فريق الترجي التونسي المبراة متصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل، ويليه مولودية الجزائر برصيد نقطتين متفوقا على الزمالك صاحب الرصيد ذاته، بفارق الأهداف، ويتذيل تونجيت ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.





وفي المقابل تنطلق مباراة تونجيت السنغالي ومولودية الجزائر، في السادسة مساء الغد من نفس المجموعة الرابعة التي يتصدرها الترجي برصيد ٤ نقاط.





و يرتدي الزمالك الزي الأساسي في المباراة المرتقبة، حيث أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.







