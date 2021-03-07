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وزير الاتصالات: إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمي بكفر الشيخ بتكلفة 100 مليون جنيه (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 06:22 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
رقية جمال
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن زيارته لمحافظة كفر الشيخ زيارة هامة لمحافظة واعدة زاخرة بأبناء مصر ذوي الكفاءات والقدرات والمثابرة والجد، لافتًا إلى ان الزيارة بدأت باجتماع مع محافظ كفر الشيخ وقيادات المحافظة لاستعراض المشروعات التنموية التي ستتطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها خلال هذا العام.

وأضاف "طلعت"، خلال تصريحات لفضائية "TEN"، السبت، أن أول هذه المشروعات إنشاء مبني ومركز تدريب وإبداع رقمي بتكلفة 100 مليون جنيه، لخدمة ابناء المحافظة وتدريبهم على كافة اطياف الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، مع إنشاء مركز للإبداع الرقمي يضم حضانات ومركز تدريب لشباب المبدعين ورواد الأعمال من كفر الشيخ.

وتابع وزير الاتصالات، أن هناك خطة لتطوير 50 مكتب بريد بمحافظة كفر الشيخ هذا العام مع غضافة 40 شبكة صراف آلي، مع مد المحافظة بمكتبين متنقلين من مكاتب البريد ليستطيع المحافظ والمحافظة استخدامها في حل الاختناقات التي تنشأ خلال صرف المعاشات وغيره.

وأوضح، أن هناك خطة تنموية لتنمية السيدات ذوات الحرف وتدريبهم بالمحافظة، وتم استعراض نماذج رائعة لفتيات، وندعم هذه النماذج بدورات تدريبية واتاحة فرص تسويق رقمي لهنا على منصة التجارة الإلكترونية التي أقامتها هيئة البريد المصري.

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عمرو طلعت بوابة الفجر االفجر

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