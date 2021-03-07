وزير الاتصالات: إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمي بكفر الشيخ بتكلفة 100 مليون جنيه (فيديو)

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن زيارته لمحافظة كفر الشيخ زيارة هامة لمحافظة واعدة زاخرة بأبناء مصر ذوي الكفاءات والقدرات والمثابرة والجد، لافتًا إلى ان الزيارة بدأت باجتماع مع محافظ كفر الشيخ وقيادات المحافظة لاستعراض المشروعات التنموية التي ستتطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها خلال هذا العام.





وأضاف "طلعت"، خلال تصريحات لفضائية "TEN"، السبت، أن أول هذه المشروعات إنشاء مبني ومركز تدريب وإبداع رقمي بتكلفة 100 مليون جنيه، لخدمة ابناء المحافظة وتدريبهم على كافة اطياف الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، مع إنشاء مركز للإبداع الرقمي يضم حضانات ومركز تدريب لشباب المبدعين ورواد الأعمال من كفر الشيخ.





وتابع وزير الاتصالات، أن هناك خطة لتطوير 50 مكتب بريد بمحافظة كفر الشيخ هذا العام مع غضافة 40 شبكة صراف آلي، مع مد المحافظة بمكتبين متنقلين من مكاتب البريد ليستطيع المحافظ والمحافظة استخدامها في حل الاختناقات التي تنشأ خلال صرف المعاشات وغيره.



