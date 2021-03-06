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بقع مزيل العرق.. هكذا يمكنك تنظيفها من الملابس بسهولة
السبت 06/مارس/2021 - 04:06 م
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نقدم لك في السطور التالية العديد من الطرق المذهلة التي تقضي على البقع في الملابس الناتجة عن مزيل العرق بكل سهولة والحصول على ملابس لامعة وخالية من البقع.
الخلّ
تُخلط أربعة أكواب من الماء الدافئ، مع كوب من الخلّ الأبيض.
يوضع المحلول على المنطقة المُتسخة في الملابس البيضاء والملونة، مع الدعم بالإصبع.
في حال عدم اختفاء البقعة، تُنقع الملابس في وعاء يحتوي على محلول الخلّ. تُترك القطعة في خليط الخل والماء، وذلك لساعة.
ثمّ، تُستخدم قطعة قماش (أو فرشاة أسنان)، في فرك البقعة.
تُغسل القطعة بالماء الساخن، في الغسّالة.
صودا الخبز
تُخلط ثلاثة مقادير من صودا الخبز، مع مقدار من الماء، في إعداد عجينة.
تفرك البقعة، ثمّ، تترك قطعة الملابس جانبًا لبضع ساعات، وتُغسل في الماء الساخن.
إشارة إلى أنه يمكن صبّ القليل من الخل الأبيض على المنطقة المُتسخة.
الليمون الحامض
تُقطع ثمرة من الليمون الحامض إلى نصفين، فيُعصر أحدهما على المنطقة المُلطخة مباشرة.
توضع على البقعة رشة كبيرة من الملح، فيفرك المزيج حتى تختفي المنطقة الملوثة.
بعد ذلك، يُترك القميص في الشمس لساعة، ما يساعد في تبييض القطعة، التي تُغسل بعد ذلك في الغسالة.
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