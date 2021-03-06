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رئيس جامعة اسوان يستقبل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي

السبت 06/مارس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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استقبل اليوم السبت الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي من الأساتذة وأساتذة مساعدين لهندسة القوي والآلات الكهربائية بالحرم الجامعي بصحاري.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسوان تشهد طفرة في مخرجات البحث العلمي في السنوات الأخيرة وذلك من خلال نتاج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة والتي من شأنها تعزيز البحث العلمي ومخرجاته من حيث جودة وكم الأبحاث. واتبعت الجامعة في هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع إستراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية، مما انعكس أثره على ظهور الجامعة في عدة تصنيفات عالمية وتبوأت مراكز متقدمة عالميا ومحليا وإقليميا.


مشيرا أهمية قطاع البحث العلمي لدي الجامعة بمختلف كلياتها وتعمل الجامعة علي تسخير كافة إمكانياتها للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتقديم الدعم لكافات القطاعات البحثية ويعد البحث العلمي من أهم المحاور العلمية التي تضع الجامعة في مقدمة الجامعات المصرية والعربية والإقليمية.


وأوضح الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة تأتي زيارة اللجنة العلمية تقليد جديد بكلية هندسة الطاقة وهذا يساعد علي عملية تقيم الأبحاث العلمية وخلق بيئة جيدة للمنافسة في قطاعات البحث العلمي وذلك بدعم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذي لا يدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم للبحث العلمي والأكاديمي.
رئيس جامعة اسوان يستقبل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي
رئيس جامعة اسوان يستقبل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي
رئيس جامعة اسوان يستقبل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي
رئيس جامعة اسوان يستقبل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي

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