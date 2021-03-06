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إدوارد لـ "الفجر الفني": للمرة الثانية هكون مع يوسف الشريف في "كوفيد 25"

السبت 06/مارس/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستكمل الفنان إدوارد، تصوير باقي مشاهدة من مسلسله الجديد "كوفيد 25" بطولة الفنان يوسف الشريف المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقال ادوارد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه سعيد بالمشاركة مع الفنان يوسف الشريف للمرة الثانية بعدما قدم معه مسلسل "رقم مجهول" الذي يعد أول بطولاته في الدراما التلفزيونية.

وعن تفاصيل شخصيته في مسلسل "كوفيد 25" لم يفصح عنها مشيرا بانه ستكون مفاجأة لجمهوره ويتمنى أن تنال إعجابهم.


يذكر أن أخر أعمال إدوارد فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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