ريال مدريد ينتظر الرد الأخير من راموس بخصوص التجديد





ينتظر فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الأسباني رد قائده سيرجيو راموس بحد أقصى نهاية الشهر الجاري من أجل معرفه مصيره وما إذا كان سيستمر في الفريق أم سيرحل.





وكانت مسألة تجديد عقد راموس مع الملكي معقدة بل وشبه مستحيله في البداية لكن العلاقة الطيبة بين رئيس النادي وقائد الفريق ساهمت في ان تقترب من الإتفاق بعد الأقاويل التي تناثرت في يناير الماضي.





وكان الريال قد قدم عرض بالتجديد لمدة عام مع إمكانية التجديد لموسم إضافي إلى أن راموس طلب التجديد لعامين وينتظر الجميع معرفة ما سيحدث مستقبلًا.