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لإطلالة مناسبة يوم حفل الزفاف.. تسريحات لصاحبات الشعر الأحمر

السبت 06/مارس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم أفضل تسريحات تناسب صاحبات الشعر الاحمر لإطلالة مميزة ومفعة بالأنوثة يوم حفل الزفاف ولغطلالة غير تقليدية ومميزة.

تسريحة الغرة الجانبية مع الشعر الويفي
عن طريق تصفيف أطراف شعرك بتسريحة الشعر الويفي، مع تصفيف غرة جانبية، وترك الشعر ينسدل بحرية على الأكتاف والظهر، ثم ترك الغرة الجانبية منسدلة على أحد جانبي الوجه، مما يمنحكِ إطلالة جذابة وأنيقة في ليلة زفافكِ.

تسريحة نصف رفعة مع البف
تصفيف الشعر بالكامل بتسريحة الويفي، ثم تقسيم الشعر إلى قسمين، القسم العلوي يتم رفعه بتسريحة ذيل الحصان المرتفع، وترك خصلاته تنسدل على القسم السفلي من الشعر على الظهر والأكتاف، ثم تصفيف منتصف الغرة والنصف الأمامي من الشعر بتسريحة البف.

تسريحة الريترو مع الغرة الجانبية
ولاعتماد تسريحة الريترو مع الغرة الجانبية، يتم تقسيم الشعر إلى قسمين وتصفيف أطرافه بتسريحة الريترو، ثم تصفيف الغرة بتسريحة الغرة الجانبية، لتنسدل بحرية على أحد جانبي الوجه، مما يمنحكِ إطلالة ناعمة وأنيقة في ليلة زفافكِ.

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