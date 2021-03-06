صفاء أبو السعود: سوسن ربيع موهبة فريدة إبداعها لن ينساه أحد









نعت الفنانة والإعلامية صفاء صفاء أبو السعود،. الفنانة القديرة سوسن ربيع، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة كبيرة من العطاء الفني بدأتها منذ مرحلة الطفولة ببرامج التليفزيون، منها برامج "حياتي" و"يلا نغني" ومسرح التليفزيون.





وقالت "أبو السعود" إن الفنانة القديرة سوسن ربيع، تميزت بموهبة فنية فريدة، وقدمت مع كبار النجوم أعمال ناجحة وستظل راسخة في حياتنا الفنية، مشيرة إلى أن إبداعها لن ينساه أحد.





جدير بالذكر أن الفنانة القديرة سوسن ربيع، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها سباعية "الناس والفلوس" للمخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، و"برج الحظ" و"عمر بن عبد العزيز" و"القضاء في الإسلام" وفوازير "عمو فؤاد" وفوازير "المناسبات" والمسلسل الإذاعي الشهير "عائلة مرزوق".



