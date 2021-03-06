موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند فى قمة الدوري الألماني

يستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة قوية تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ ونظيره بوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الألماني فى لقاء قوي بين الفريقين.





موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند





تقام مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الألماني فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2





ويحتل بايرن ميونيخ المركز الأول برصيد 52 نقطة بينما بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة.





ويذكر أن بايرن حقق الفوز اللقاء الماضي، علي حساب كولن بخماسية مقابل هدف بينما دورتموند فاز بهدف على بوروسيا مونشنجلادباخ.



