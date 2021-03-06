Advertisements

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند فى قمة الدوري الألماني

السبت 06/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة قوية تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ ونظيره بوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الألماني فى لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

تقام مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الألماني فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الأول برصيد 52 نقطة بينما بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويذكر أن بايرن حقق الفوز اللقاء الماضي، علي حساب كولن بخماسية مقابل هدف بينما دورتموند فاز بهدف على بوروسيا مونشنجلادباخ.

أخبار تهمك

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

04:30 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات