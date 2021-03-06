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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الِأهلي، لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، على قناة أون تايم سبورت بالبث الأرضي، من التردد الأرضى UHF 32.

ويسعى الأهلي إلى تعويض خسارة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني، التي هزم فيها بهدف دون رد، قبل أيام.

وكان الأهلي حقق الفوز في أولى جولات دور المجموعات أمام المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني.

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