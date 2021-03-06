خلافات صلاح وكلوب تعيد الحسابات في خريطة الانتقالات الصيفية

تحدثت مجموعة من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم السب، عن المشاكل الحالية بين محمد صلاح، نجم ليفربول، ويورجن كلوب، المدير الفني للريدز، والتي قد تعجل برحيل الملك المصري عن الفريق، وتعيق انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب رباريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد وتقربه من قلعة آنفيلد.





وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، أن ليفربول سيكون المنافس الأكبر لريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي، ويهدف الريدز لإقناع النجم الفرنسي باللعب بالبريميرليج، على الرغم من الخسائر المادية بسبب فيروس كورونا، إلا أن ليفربول يمتلك إمكانات اقتصادية أكبر لتنفيذ الصفقة، إلى جانب وجود ليبرون جيمس، المساهم في النادي وتربطه علاقه قوية بمبابي.





وتابعت بأن رحيل صلاح عن ليفربول سيعطي الريدز ميزة للقتال من أجل مبابي، نظرًا للقيمة المادية العالية كمقابل لبيع الملك المصري والتي تصل إلى 120 مليون يورو وفقًا لموقع «Transfermarket» الشهير، وهو ما سيسمح بدعم صفقة مبابي بشكل كبير.





وأشارت إلى أن رحيل صلاح سيفسح المجال لمبابي داخل ليفربول ليكون النجم الأول في الفريق، ويتولى الفرنسي القيام بالدور الذي يؤديه صلاح مع ليفربول بامتياز.



