شركة تكنولوجيا حيوية يابانية قد تتعرض لعقوبات بسبب لقاحها المضاد لكورونا

تخضع شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية "تيلا" لتحقيقات من قبل هيئة رقابة مالية، بعد أنباء بأن تطوير لقاحها المضاد لفيروس كورونا تسبب في اضطراب حركة سعر سهمها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.





وذكرت شركة "تيلا" في بيان اليوم أن الشركة ستتعاون بشكل كامل، مؤكدة تقريرا سابقا بقناة "أساهي" التلفزيونية بأن لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصة تحقق مع الشركة بشأن انتهاك محتمل لقانون الأوراق المالية.





وكانت شركة "تيلا" وشريكتها "سينيجينيكس جابان" قد ذكرتا العام الماضي أنهما تجريان تجارب سريرية بشأن علاج مضاد لفيروس كورونا.





وذكرت شركة "تيلا" في يونيو الماضي أن جميع المرضى العشرة على أجهزة التنفس الصناعي، الذين تلقوا علاجها بالخلايا الجذعية في بطانة الرحم شهدوا تحسنات في الأعراض.



