نجم الأهلي السابق: حقي في العودة مشروع

كشف عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش عن رغبته في العودة للنادي الأهلي من جديد، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المعسكر المقبل.





وقال مهاجم الأهلي والمنتخب السابق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"طموحي العودة للأهلي كأني لاعب جديد وأعوض السنوات التي ضاعت مني، ولكن اجتهادي مع طلائع الجيش هو من سيجعلني أحقق أهدافي".





وتابع:" ألعب جيدا منذ نصف نهائي كأس مصر، ولو التوفيق حالفني وأسدد ركلات الجزاء لكنت سجلت أكثر من 12 هدفا، ولكنني لا أجد دعم من أي شخص سوى من نفسي وأصدقائي".



