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البابا تواضروس يترأس قداس رسامة الأساقفة الجدد من العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 06/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل عن ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عشية رسامة سبعة أساقفة جدد بالأضافة إلى تجليس اثنين أخرين وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة على أن تكتمل الطقوس غدا صباحا.

وتشمل اولا تجليس أساقفة وهم: الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا وتوابعها والأنبا ساويرس دير الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة

ثانيا: أساقفة الإيبارشيات:

الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

ثالثا: أساقفة عامة وهم: 

القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي لأمريكا، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية

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