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عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

السبت 06/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي، في اللقاء المقرر له بعد قليل، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.
خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك كل من: محمد عواد ومحمد عبد السلام وحسام أشرف ومروان حمدي من قائمة المباراة.

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