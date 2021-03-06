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قبل موقعة رادس.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك أمام الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
سارة رمزي
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يخوض الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في السادسة مساء، على ملعب "رادس" في تونس، ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.


ينحاز التاريخ للزمالك في مواجهاته أمام الترجي التونسي، حيث التقى الفريقين في 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حقق الأبيض الفوز في 3 وتعادل في 3 .


ويستعرض «الفجر الرياضي» تاريخ مواجهات الفريقين خلال السطور التالية:


- عام 1994

تعادل فريق الزمالك سلبيًا أمام فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما حقق فريق الترجي الفوز على الزمالك، بنتيجة 3-1، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


عام 2002 

تعادل فريق الزمالك إيجابيًا أمام فريق الترجي التونسي، بنتيجة 1-1، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الزمالك  حسام حسن.

فيما فاز الزمالك على الترجي بنتيجة 1-0، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأبيض مدحت عبد الهادي.

عام 2005

تعادل فريق الزمالك والترجي إيجابيًا بنتيجة 1-1، في دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الزمالك محمد عبد الواحد.

فيما فاز الزمالك على الترجي بنتيجة 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي الأبيض كلا من حازم إمام وجونيور .

العام الماضي

فاز فريق الزمالك على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-1، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل أهداف الأبيض كلا من محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود علاء.

فيما فاز الترجي على الزمالك بنتيجة 1-0، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.

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