مكون من 8 أدوار.. معلومات عن مبنى الطوارئ والجراحات الجديد الذي تفقده رئيس الوزراء بالمنوفية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة لمحافظة المنوفية، تفقد خلالها عددا من المشروعات القومية الكبرى، التي يجري إنشاؤها في المحافظة.



ومن بين المشروعات المهمة التي تفقدها رئيس الوزراء أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومشروع إنشاء مبنى جديد للطوارئ والجراحات، والتي تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية، الساعية إلى الاهتمام بالقطاع الصحي، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخصوصا المواطن البسيط، الذي لا يجد ملجأ إلا في المستشفيات الحكومية، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، الأمر الذي يستوجب تطوير تلك المستشفيات التى عانت على مدى سنوات طويلة من الإهمال.



وفي مستهل جولته بالمستشفى، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بجهد كبير لتطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كل المحافظات.



وقام الدكتور مصطفى مدبولي، بجولة في أرجاء مبنى الطوارئ والجراحات الجديد التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الأعمال الإنشائية التي تمت في المبنى الجديد للطوارئ والجراحات.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبنى الطوارئ والجراحات الجديد التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي:



- يقع مبنى الطوارئ والجراحات الجديد التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي على مساحة تبلغ نحو 4770 مترا مربعا.



- يتكون مبنى الطوارئ والجراحات الجديد من 8 أدوار.



- يضم المبنى قسما للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وقسما للقسطرة التداخلية.



- كما يضم المبنى 8 غرف عمليات، و6 غرف رعاية عزل.



- ويضم المبنى أيضا 48 سرير رعاية مركزة، و96 سريرا داخليا، و4 ماكينات غسيل كلوي طوارئ.





في السياق ذاته، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الجولة، عرضا حول مكونات مستشفى شبين الكوم التعليمي، التي تقع على مساحة 52 ألف متر مربع، وملحق بها 5 مبانٍ، بخلاف مبنى الطوارئ والجراحات، ويبلغ عدد الأسرة بها 530 سريرا، بالإضافة إلى 42 سرير رعاية مركزة.



وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن المستشفى تقدم خدمات علاجية في مختلف التخصصات، أبرزها جراحات القلب، والقسطرة، والجراحات العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والعظام، والنساء والتوليد، وجراحة المخ والاعصاب، إلى جانب تخصصات الأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والمبتسرين، ورعاية مركزة للأطفال، والجهاز الهضمي والكبد، وجراحة الفم والأسنان، والتجميل والحروق، والغسيل الكلوي، فضلا عن تخصصات الأمراض النفسية والعصبية، والتخاطب.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الأقسام الخدمية تتضمن الأشعة العادية، والمقطعية، والموجات فوق الصوتية، والمعامل، والمناظير، فضلا عن العلاج الطبيعي، ووحدة تنظيم الأسرة، ووحدة فحوصات ما قبل الزواج، ووحدة علاج الفيروسات الكبدية، والصيدلية، مؤكدة أن مستشفى شبين الكوم التعليمي يسعى لأن يصبح مركزا طبيا متميزا على المستوى الإقليمي والمحلي، لا سيما أنه يعد من أكبر وأقدم مستشفيات محافظة المنوفية، حيث يقدم خدمات الرعاية الصحية لمواطني المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة.



ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن المبنى يضم 400 طبيب، ما بين استشاري وطبيب.



وفي ختام زيارته للمستشفى، أثني رئيس الوزراء على ما يتم من أعمال تطوير لمبنى الطوارئ، موجها بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات، سعيا لتشغيل هذا المبنى لخدمة المواطنين.





إنجازات الصحة في عهد السيسي



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، عهد إلى القطاع الصحي بالتطوير، وتمثلت أهم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في قطاع الصحة حتى شهر يونيو الماضي، في تنفيذ 960 مشروعا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت 81290 مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ 40 مشروعا مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعا قوميا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل مصر، و13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بإفريقيا.