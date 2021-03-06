عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك





وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي :-





فاروق بن مصطفى.. حمدي النقاز.. عبد القادر بدران.. محمد علي يعقوب.. الياس شتي.. محمد علي بن رمضان.. كوليبالي.. عبد الرؤوف بن غيث.. وليم توجاي.. حمدي الهوني.. عبد الباسط خالد





أعلن معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه الزمالك بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.