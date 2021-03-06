تفاصيل مصرع معاق ذهنيا بالدقهلية



بانتقال الضباط وبالفحص وسوال والده ذكاء موسى 60 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأن نجله معاق ذهنيا

ويعانى من الرعاش وأثناء نزوله من على سلم المنزل بالطـابق الثانى إنزلقت قدماه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته وتم نقله إلى المستشفى وتوفى اليوم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٢٣ ٠ ٢٠٢ إدارى مركز نبروه، وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

لقى معاق ذهنيا مصرعه بعد أن سقط من سلم المنزل بالطـابق الثانى إنزلقت قدماه وسقط أرضا بقرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى بوصول المدعو محمد ذكاء موسى 23 سنة عامل، ومقيم قرية " درين " دائرة مركز نبروه، مصابا بكسر بالفقرات القطنية ادعاء سقوط من علو وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى وتوفى عقب وصوله.