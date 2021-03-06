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الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت 06/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات.
الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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