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تبدأ غدا.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

السبت 06/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، غدا الأحد المقبل، في تسليم 1128 وحدة سكنية، 47 عمارة، بمشروع سكن مصر، في موقعين بمدينة حدائق أكتوبر.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأحد الموافق 11 أبريل المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض الفجر" مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ غدا الأحد 7 مارس 2021، في تسليم 1128 وحدة سكنية، 47 عمارة، بمشروع سكن مصر، في موقعين بمدينة حدائق أكتوبر، على أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأحد 11 أبريل 2021.

ويكون تسليم الوحدات السكنية وفقا لما يلي:

الموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الاعلامى:

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و73، يوم الأحد 7 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 193 و10، يوم الإثنين 8 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 194 و67، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

- تم تخصيص يوم الأحد 4 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 195 و163، يوم الأحد 14 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 196 و197، يوم الإثنين 15 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 205 و198، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

- تم تخصيص يوم الإثنين 5 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و69، يوم الأحد 21 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 199 و71، يوم الإثنين 22 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 20 و200، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.

- تم تخصيص يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و201، يوم الأحد 28 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 165 و77، يوم الإثنين 1 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 21 و202 و207، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2021.

- تم تخصيص يوم الأحد 14 مارس 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.


تسليم وحدات سكن مصر فى الموقع الثانى:

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و104، يوم الأحد 7 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 119 و105، يوم الإثنين 8 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 121 و106، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

- تم تخصيص يوم الأحد 4 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 14 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 108 و122، يوم الإثنين 15 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 127 و123، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

- تم تخصيص يوم الإثنين 5 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

- - تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124، يوم الأحد 21 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 109 و114، يوم الإثنين 22 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 111 و101، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.

- تم تخصيص يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و113، يوم الأحد 28 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 112 و126، يوم الإثنين 1 أبريل 2021.

تم تخصيص يوم الأحد 11 أبريل 2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

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