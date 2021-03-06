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امن الدقهلية يكثف جهوده لكشف غموض طعن مهندس علي يد 3 مجهولين

السبت 06/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب مهندس بطعنات متفرقة بالجسم إثر قيام 3 مجهولين بطعنة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لسرقته بالإكراه.


حيث تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية
بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين بوصول المهندس بلال. ع. م.، 25 سنة هندسة اتصالات، مصابا بعدة طعنات في أماكن مختلفة من الجسم. وتم عمل أكثر من ٢٧ غرزة.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، أقر أنه أثناء سيره في الشارع لشراء عشاء لشقيقه وأثناء عودته تعرض له 3 أشخاص مجهولين وطلبوا منه الموبايل وحافظة النقود، ورفض تسليمهم فاعتدوا عليه بأسلحة بيضاء وفروا هاربين.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمر رئيس مباحث مركز السنبلاوين بتكثيف الجهود لضبط المتهمين.

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