اليوم .. بدء عرض حكاية "لا سحر ولا شعوذة" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"









تبدأ اليوم قناة "dmc" عرض الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل "حلوه الدنيا سكر" أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد، وتحمل الحكاية اسم "لا سحر ولا شعوذة" ويشارك في بطولتها محمد كيلاني، ليلي عز العرب، چينا سليم، ياسمين رحمي، محمد السعدني، بسنت النبراوي.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

وكشف المنتج كريم أبوذكري في تصريحات صحفية، أنه تم الاستقرار على تقديم 8 حكايات فقط بدلا من 9 حكايات، ليصبح عدد حلقات المسلسل 40 حلقة بدلا من 45، مشيرا أن السبب في ذلك يرجع لاقتراب شهر رمضان، وبدء القنوات في تجهيز الخرائط الدرامية الخاصة بالشهر الكريم، موضحا أن الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل ستكون الأخيرة، وستعرض في الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان مباشرة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويقدم البطولة في الحكايات أمام هنا الزاهد كلا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني ومحمد الشرنوبى، وأحمد سلطان، وآخرون.