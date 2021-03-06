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نائب بـ "الشيوخ" زيارة الرئيس السيسي للسودان تاريخية وتحمل العديد من الرسائل الحاسمة

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد النائب النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان في دعم العلاقات التاريخية بين القاهرة الخرطوم، مشيرا إلى أن الزيارة تدل على حرص الرئيس السيسي على تقديم الدعم والمساندة للسودان حكومًا وشعبًا خاصةً عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وأوضح "أبو عايشه" في تصريحات له، اليوم السبت، أن الزيارة تحمل العديد من الأهداف أبرزها بحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص قضية سد النهضة الأثيوبي والحفاظ على حقوق القاهرة والخرطوم في مياه النيل، بجانب تعزيز سبل التعاون فى العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة، والنقاش فيما يخص القضايا الإقليمية والقارية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الزيارة دليل قاطع ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومي، بجانب التأكيد على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على البلدين.

وأشار النائب إلى أن الزيارة تأتي استكمالًا لجهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، التي كانت ولا زالت تولي اهتمامًا كبيرا بالتعاون بين القاهرة والخرطوم فى مختلف القضايا التي تهم الدول العربية والافريقية.

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