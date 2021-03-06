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عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

السبت 06/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، حقيقة تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إيقافه لمدة شهر بسبب عدم الإلتزام.

تخفيف عقوبة كهربا في الأهلي 

وأوضح المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مُلتزم تماما بالعقوبة التي مسؤولو القلعة الحمراء على خليفة أزمته مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

وتابع المصدر أن الاعب اعترف بخطئه وقدم اعتذارا للجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا على أنه ليس لديه أي اعتراض علي العقوبة، والتزامه الكامل بعدم افتعال أية أزمات جديدة والتركيز مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو الأهلي قد أعلنوا تغريم محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الإلتزام.

وشدد المصدر على أن مسؤولي القلعة الحمراء عاقبوا كهربا بعدما أخطأ بهدف تقويمه وليس ذبحه مثلما يحاول البعض، موضحا أن البعض يحاول استغلال الأزمات، للتاثير سلبيا على فريق الكرة بالأهلي.


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