البرلمان العربي يقدم واجب العزاء للرئيس "السيسي" في اللواء كمال عامر



أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، وحكومة وشعب مصر، في وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الإسهامات الوطنية المخلصة.



وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الفقيد الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة وطنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته.