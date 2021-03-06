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صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي

السبت 06/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

واشار مكي الى ان محافظة الدقهلية من المحافظات الاقل اصابة بفيروس كورونا حيث تعد الدقهلية في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو الى التفاؤل نسبة لعدد سكان المحافظةولعدد المصابين على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الصحة بجهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات او فرق الطب الوقائى وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد سائلا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء
صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي
صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي
صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي
صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي
صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي
صحة الدقهلية...خروج 200 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي

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