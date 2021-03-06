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إندونيسيا: تراجع الودائع في البنوك مؤشر على التعافي الاقتصادي

السبت 06/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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بدأ النشاط التجاري في إندونيسيا في إظهار علامات التعافي من تفشي مرض كوفيد 19- ، حيث انخفض حجم الأموال التي تم إيداعها في البنوك في الشهر الأخير ، وفقًا لوكالة حكومية.


وقالت وكالة التأمين على الودائع الإندونيسية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة ، إن ما يصل إلى 6639 تريليون روبية (464 مليار دولار) كانت موجودة في 109 بنوك تجارية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى شهر كانون ثان/يناير الماضي ، بانكماش بنسبة 45ر1%عن الشهر السابق عليه وفقا لـ "الألمانية".


وقالت لانا سوليستيانينجسيه، الرئيسة التنفيذية للوكالة، إن هذه النتيجة تتمشى مع الدورة النموذجية التي تميل فيها الشركات إلى سحب الأموال  الربع الأول لتمويل احتياجات الانشطة التجارية وأضافت ، هذا يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي بدأ يظهر زيادة في النشاط ، لا سيما في النشاط التجاري.

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