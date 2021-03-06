Advertisements

توزيع 500 شنطة غذائية لأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements

أعلنت محافظة الإسكندرية عن توفير حوالي ٥٠٠ شنطة مواد غذائية، تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول، يأتي هذا دعما من محافظة الإسكندرية للشرائح الغير قادرين بالقرى الأشد احتياجا لمواجهة الاعباء الحياتية اليومية.

و أكدت أن جميع أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعطى توجيهات واضحة لدعم المواطن البسيط ومد يد العون له، وفي هذا الإطار فإن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تسعي لتقديم كافة سبل الدعم لاهالينا بالقرى الأشد احتياجا.

أخبار تهمك

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قناة متفوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ يوم

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تشكيل ناري للترجي أمام الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

عاجل.. قناة متفوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

05:30 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

05:03 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات