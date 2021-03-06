توزيع 500 شنطة غذائية لأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية



أعلنت محافظة الإسكندرية عن توفير حوالي ٥٠٠ شنطة مواد غذائية، تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول، يأتي هذا دعما من محافظة الإسكندرية للشرائح الغير قادرين بالقرى الأشد احتياجا لمواجهة الاعباء الحياتية اليومية.



و أكدت أن جميع أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعطى توجيهات واضحة لدعم المواطن البسيط ومد يد العون له، وفي هذا الإطار فإن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تسعي لتقديم كافة سبل الدعم لاهالينا بالقرى الأشد احتياجا.

