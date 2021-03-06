يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر kora live بث مباشر الاهلي الآن بدون تقطيع

يواجه فريق الكرة الأول بـ الأهلي المصري حامل لقب البطولة الأفريقية مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لأن لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.













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لأن سيدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة الأولي والتي تضم سيمبا والمريخ وفيتا برصيد 3 نقاط فقط، ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط من فوزين، ويأتي فريق المريخ السوداني في المركز الرابع بدون نقاط.



