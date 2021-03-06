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يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر kora live بث مباشر الاهلي الآن بدون تقطيع

السبت 06/مارس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
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يواجه فريق الكرة الأول بـ الأهلي المصري حامل لقب البطولة الأفريقية مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى  لأن لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت مباراة الأهلي اليوم ضد فيتا كلوب.. بث مباشر


لأن سيدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة الأولي والتي تضم سيمبا والمريخ وفيتا برصيد 3 نقاط فقط، ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط من فوزين، ويأتي فريق المريخ السوداني في المركز الرابع بدون نقاط.

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