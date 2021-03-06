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مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت بدون تقطيع في دوري أبطال افريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم,الأهلي ضد فيتا كلوب مباشر اليوم, عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة مهمة من العيار الثقيل، حيث يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي فريق فيتا كلوب والذي سيحل ضيفا ثقيلا على فريق الاهلي المصري، وذلك ضمن اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، ويدخل فريق الاهلي تلك اللقاء والمواجهة الشرسة وعيناه على الفوز بعد ما تلقي هزيمة من قبل سيمبا التنزاني في الجولة الماضية والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد.


وفي نفس التوقيت حقق فريق فيتا كلوب الفوز على فريق المريخ برباعية نظيفة، حيث يحتل فريق الاهلي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط متعادلا مع فريق فيتا كلوب الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة أ، فما على فريق الاهلي الا الخروج بنتائج ايجابية وحصد الثلاث نقاط وهذا سيساعده لأستغلال عامل الارض، جدير بالذكر انه قد حقق الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الاخيرة في الدوري المصري والتي انتهت بهدفين مقابل هدف مما يجعل معنوياتهم عالية قبل مواجهة فيتا كلوب الليلة.

بطاقة مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم:
الأهلي Vs فيتا كلوب.
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات – الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 + Time Sport (الأرضي) .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلقين : علي محمد علي (beIN) + مؤمن حسن (Time) .

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