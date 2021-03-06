بث مباشر Al Ahly vs Vita Club مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب yalla shoot كورة لايف بدون تقطيع

كورة اون لاين يستضيف الأهلي المصري نظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





ويدخل الاهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن ضيفه الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ويأتي فريق المريخ السوداني في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.





تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط. القناة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب ستكون القناة السابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بأكثر من نصف ساعة.



