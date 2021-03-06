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المراجع التاريخي لمسلسل الملك أحمس.. ما يُنشر عن المسلسل تكهنات وهناك توجيهات لم يستجب لها المؤلف (خاص)

السبت 06/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال أحمد السنوسي المتخصص في الآثار المصرية القديمة، والمراجع التاريخي لمسلسل الملك أحمس، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، إن كل ما ينتشر من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي الآن حول المسلسل هي محض تكهنات ولا نحكم إلا بعج العرض على الشاشة.

وكان عدد من المتخصصين في مجالي التاريخ والآثار، قد وجهوا عدد من الانتقادات للمسلسل بناء على عدد من الصور المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومنها تعليق على لون بشرة وعين الفنان عمرو يوسف بطل المسلسل، وكذلك صفاته الجسمانية.

وقال السنوسي في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن هناك بعض النقاط التي تم الاعتراض عليها بصفتي المتخصص المسؤول عن مراجعة المسلسل تاريخيًا، مثل أن أحمس قد أحب ابنة ملك الهكسوس وهذا لم يحدث وهو ما شددت عليه أن لا يتم عمله في المسلسل، ولكن مؤلف المسلسل رفض ذلك تمامًا ولم يقبل التوجيه والنصح.

كذلك لون عينين الفنان عمرو يوسف تم التصرف فيها بوضع عدسات ملونة ستعطي العين اللون البني أو الأسود، أما عن اللحية فهنا العديد من ملوك قدماء المصريين لهم لحى.

وأضاف السنوسي أن الفنيين العاملين في المسلسل يرجعون له في كل تفصيلة بخصوص نوعيات الأطعمة، وشكل الإكسسوارات، التي شدد السنوسي أن كل ما ظهر من صور عنها هو غير حقيقي، وعلى الجميع أن ينتظر الأفيش والبرومو الرسمي للمسلسل، وأشاد بمخرج المسلسل وطاقم الفنيين وشركة الإنتاج من أنهم في غاية التعاون.

الجدير بالذكر أن الملك أحمس طارد الهكسوس تم تجسيد حياته في قصة شهيرة للأديب العالمي نجيب محفوظ، والتي حازت على انتقادات كثيرة بسبب أنه أورد أن أحمس أحب ابنة ملك الهكسوس وهو ما لم يحدث تاريخيًا حسب قول المتخصصين.

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