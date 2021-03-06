ريم رؤوف تشكف لـ "الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"



انتهت الفنانة ريم رؤوف، من تصوير باقي مشاهدها من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لـ الفنانة هنا الزاهد، الذي يعرض حاليا على شاشة " dmc".



وقالت ريم رؤوف، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها تجسد شخصية سيدة تحاول التخسيس بعد زيادة وزنها ولكن بدون عناء فتتجه إلي "الجيم" الذي تمتلكه الفنانة ليلى عز العرب وهي شخصية غريبة جدا داخل أحداث العمل، وهناك تتقابل مع بطلة العمل هنا الزاهد، وتدور بينهم مواقف كوميدية.



ولفتت "رؤوف" الانتباه إلى أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "جمال الحريم"، مشيرة بأنها تفوقت على نفسها في تقديم دور الشر قائلة:" أنا قدمت دور سيدة شريرة تحاول طوال الوقت أذى سلفتها فتقوم بصنع عمل سفلي لها، ووصل بها الشر لدرجة انها نزلت القبر لدفن العمل في الكفن، وتطلب أيضا من "حنان" التي قدمت دورها دينا فؤاد أنها تزوج شقيقتها من خلال السحر والأعمال.





يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.





