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بنى سويف يهزم الدخان في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

السبت 06/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز على ضيفه الشرقية للدخان بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بملعب استاد بنى سويف .



وجاء اهداف بنى سويف عن طريق عمرو مختار بالدقيقة 31 بتصويبة رائعة وبلال زكريا بالدقيقة 33 بالشوط الثانى بعد مراوغة مدافعى الدخان فيما أحرز اسلام فتحى هدف الدخان عن طريق ركلة جزاء بنهاية المباراة .

وشهدت المباراة سيطرة كاملة لبنى سويف على مدار شوطى المباراة، وجاء اهداف بنى سويف عن طريق عمرو مختار بالدقيقة 31 بتصويبة رائعة وبلال زكريا بالدقيقة 33 بالشوط الثانى بعد مراوغة مدافعى الدخان فيما أحرز اسلام فتحى هدف الدخان عن طريق ركلة جزاء بنهاية المباراة.

وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمد أبو شعيشع وأحمد امين وبلال زكريا ومحمد. اشرف بدلا من احمد عبد الرازق ومحمود مكى ومحمود بكرى وطه نادى .

فيما أجرى الدخان تغييرات بنزول احمد تمساح ومحمد صبحي وطارق يحى واسلام فتحى بدلا من محمد حسن وسامى عبد الستار ومحمد على عباس ومحمد عماد الفيل .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال عاونه محمد حسين وهشام عبد العزيز ومحمد فاروق حكما رابعا ومحمد هاشم مراقب مسابقات وعبد الحكيم بيومى مراقب حكام .

الفوز رفع رصيد بنى سويف إلى 26 نقطة فيما توقف رصيد الدخان عند 36 نقطة .

الترتيب

1- الشرقية للدخان36 نقطة
2- المنيا 31 نقطة
3- ديروط 27 نقطة
4- الإعلاميين 26 نقطة
5- الألومنيوم 26 نقطة
6- بنى سويف 26 نقطة
7- الفيوم 21 نقطة
8- سوهاج 21 نقطة
9- قنا 20 نقطة
10-شبان قنا 17 نقطة
11- البترول 17 نقطة
12- تليفونات بنى سويف 16 نقطة
13- شبان سمسطا 15 نقطة
14- كيما اسوان 14 نقطة
15- طهطا 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط 10 نقاط

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