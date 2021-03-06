وكيل صحة قنا يوضح إجراءات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الاستعدادات لحملة تطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، بدأت منذ إعطاء رئيس الجمهورية إشارة البدء لاستيراد اللقاحات.



وأضاف "تواضروس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مصر دولة كبيرة بقياداتها وشعبها، وكانت من أول الدول التي تستقبل اللقاح، وكان هناك خطة محكمة من جميع الجهات، وتم اختيار مكان للتطعيم به منفذ للدخول والخروج لمنع التكدس والتزاحم.



وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم تدريب جميع القوى البشرية على اللقاح ومواصفاته وآثاره الجانبية وكيفية إدخال معلومات المواطن للسماح له بتناول اللقاح، معتبرًا أن هذه اللحظة تاريخية وهامة وهذا اللقاح آمن وفعال، و86% من متناولي اللقاح يتجنبوا المرض تمامًا، و99% من متلقي اللقاح يكونوا أجسام مضادة، و100% من متناولي اللقاح لن يعانوا من أعراض شديدة حالة إصابتهم بالفيروس.

