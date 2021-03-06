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هل يرحل نجوم ليفربول؟.. كلوب يرد بقوة

السبت 06/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا يتوقع يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رحيل لاعبيه عن الفريق، إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونال ليفربول، لقب الدوري بسهولة بالموسم الماضي، لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي، ويحتل حاليا المركز السابع بـ43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بـ4 نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وقال كلوب للصحفيين: "أعلم مدى ولاء اللاعبين. لسنا في وضع سيأتي فيه أي لاعب ويقول حسنا، لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل، هذا لن يحدث. أنا على دراية بهم".

وأردف: "لن تكون هناك مشكلة في التعاقد مع لاعبين جدد. لقد قلنا منذ سنوات إذا أراد لاعب عدم المجيء إلى هنا لأننا لا نلعب في دوري الأبطال، فأنا لا أريده، وإذا أراد لاعب الرحيل لأننا لا نشارك في دوري الأبطال، فأنا لا أريده"

وأكمل: "إنه ليس شيئًا شخصيًا ولكن الأمور دائمًا تدار هكذا، حيث إنك تحتاج دائمًا للعثور على الفريق المناسب للتحديات التي ستواجهها. لا يوجد شيء يقلقني بشأن ذلك".

وشارك ليفربول في دوري الأبطال في آخر 4 مواسم ونال اللقب في 2019 لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في 5 منها.

وأشار كلوب إلى أن الفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل لن يؤدي إلى انهيار.

وأضاف "هذا النادي لن يبتعد بشكل معتاد عن دوري الأبطال. نمر بعام صعب ونعلم ذلك، لكن إمكانات وقوة هذا النادي مختلفة تماما".

وتابع "بالتأكيد لا أفكر فيما حدث هنا في الماضي لكن ما يمكنني قوله إننا لا نشعر بالقلق بشأن مستقبل النادي لأننا في أيد أمينة".

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