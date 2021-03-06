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عاجل.. قناة متفوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

السبت 06/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، مواجهة نارية أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020-2021، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى الفارس الأبيض من خلال هذه المواجهة لتحقيق الانتصار الأول في البطولة، أملا في الوصول لصدارة المجموعة بعدما تعادل في أول لقاءين مع مولودية الجزائر الجزائري، وتونجيت السنغالي.

و تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على ملعب «رادس» معقل الفريق التونسي، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD4 المشفرة beIN Sports HD 4، ويعلق على المواجهة الجزائري حفيظ دراجي، وسيتم بث المباراة أيضا على قناة مكسبي من خلال قمر نايل سات: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3، كما سيتم إذاعة المباراة على محطة ON SPORT FM على تردد 93.7 وإذاعة الشباب والرياضة 108.00.


ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار خلال هذه المواجهة، أملا في الوصول لصدارة المجموعة الرابعة، خاصة أنه يحتل المركز الثالث حاليا برصيد نقطتين من تعادلين مع المولودية وتونجيت، في حين يدخل الفريق التونسي مباراة اليوم، وهو على قمة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، حصدها من فوز وتعادل، إذ فاز بهدفين لهدف على نظيره تونجيت السنغالي، وتعادل مع مولودية الجزائر 1-1، ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني، في حين يتذيل تونجيت الترتيب بنقطة واحدة.



و يلتقي أيضا فريقا تونجيت السنغالي ومولودية الجزائر في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب الفريق السنغالي، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD6، ويعلق عليها عادل خلو

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