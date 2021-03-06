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فوز بنى سويف وقنا واسمنت اسيوط وتعادل الإعلاميين والفيوم بالقسم الثاني

السبت 06/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات الجولة السادسة عشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن فوز فريق بنى سويف على فريق الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف تقدم عمر مختار بالهدف الاول لبنى سويف في الدقيقة 31 واضاف بلال زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 33 .

وأدرك هدف الشرقية للدخان اسلام فتحي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

وفاز فريق قنا على فريق المنيا بهدفين نظيفين سجلهما احمد عبد الكريم وفي الدقيقة 23 من الشوط الثاني واضاف حسين إبراهيم الهدف الثاني .

وفاز فريق أسمنت أسيوط على فريق شبان قنا بهدفين دون رد سجلها محمد عيد في الدقيقة 10 وأحمد ميكا في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وتعادل فريق مركز شباب سمسطا مع فريق طهطا بهدف لمثله حيث تقدم سمسطا بهدف محمد عشرى في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وتعادل بدوى ناصر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء .

وتعادل كيما اسوان مع بترول أسيوط، والألومنيوم مع الفيوم والإعلاميين مع تليفونات بنى سويف وديروط مع فريق سوهاج بدون أهداف.

الترتيب

1- الشرقية للدخان 36 نقطة
2- المنيا 31 نقطة
3- ديروط 27 نقطة
4- الإعلاميين 26 نقطة
5- الألومنيوم 26 نقطة
6- بنى سويف 26 نقطة
7- الفيوم 21 نقطة
8- سوهاج 21 نقطة
9- قنا 20 نقطة
10-شبان قنا 17 نقطة
11- البترول 17 نقطة
12- تليفونات بنى سويف 16 نقطة
13- شبان سمسطا 15 نقطة
14- كيما اسوان 14 نقطة
15- طهطا 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط 10 نقاط

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